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Bolu güne yoğun sisle uyandı - Son Dakika

Bolu güne yoğun sisle uyandı

22.10.2021 00:58
Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu.

Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sürücülerin güçlükle ilerlemesine sebep olan sis, havadan görüntülendi.

Bolu'da kent merkezi ve D-100 karayolu Bolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan evler sislerin içinde kaldı.

Yoğun sis D-100 karayolu Bolu geçişinde de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan yoğun sis havadan görüntülendi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu güne yoğun sisle uyandı - Son Dakika


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