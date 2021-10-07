Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı - Son Dakika

Kuveyt Havayolları genel merkezine, bir uçağa bomba konulduğuna dair yapılan ihbar sonrası indiği Trabzon Havalimanı'nda pist dışına çıkarılan uçak ve yolculara ait bagajlarda detaylı arama çalışması tamamlandı.

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