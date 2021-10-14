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Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu - Son Dakika

Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu

14.10.2021 11:33

Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu "Gel borcunu vereceğim" deyip beyzbol sopası ile saldırdı Beyzbol sopasıyla öldüresiye dövülen genç o anları anlattı Öldüresiye darp edilen Adem Hikmet: "Sopayı elinden almasak öldürebilirdi bizi" "2 tane hastane değiştirdim 3 gün hastanede...

Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu

"Gel borcunu vereceğim" deyip beyzbol sopası ile saldırdı

Beyzbol sopasıyla öldüresiye dövülen genç o anları anlattı

Öldüresiye darp edilen Adem Hikmet: "Sopayı elinden almasak öldürebilirdi bizi"

"2 tane hastane değiştirdim 3 gün hastanede kaldım, durumum çok ağırdı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alacaklısı tarafından "Gel borcunu vereceğim" vaadiyle kandırılıp beyzbol sopasıyla öldüresiye dövülen genç, ölümün kıyısından döndüğü anları anlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Adem Hikmet isimli genç, yaklaşık 7 sene önce kefil olduğu şahıs tarafından "Gel borcunu vereceğim" vaadiyle kandırılıp beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldüğünü iddia etti. İddiaya göre, 68 bin liralık alacağı olan Adem Hikmet, Serdivan ilçesi Çark Caddesi üzerinde emlak ofisi bulunan B.Z. ile iletişime geçti. Olumsuz geçen konuşma sonrasında B.Z., Adem Hikmet'i tekrardan arayarak, "Gel borcunu vereceğim" diyerek ofisine çağırdı. Arkadaşı Yusuf Gündoğan ile birlikte ofise giden, Hikmet alacaklısı tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. Olayın haber verilmesi sonrasında hastaneye kaldırılan Hikmet, 3 gün boyunca müşahede altında kaldı. Kafasına 18 dikiş atılan ve kolunda lif yırtığı oluşan genç, ölümün kıyısından kurtulduğu korku dolu anları anlattı. Hikmet ile birlikte darp edilen arkadaşı Yusuf Gündoğan ise, olayın ardından hastanede de şahsın kendilerini arayarak, "Siz ölmediniz mi yaşıyor musunuz hala" diye tehditler savurduğunu ifade etti.

Sopayı elinden almasak öldürebilirdi

Alacaklısı tarafından öldüresiye dövüldüğünü iddia eden Adem Hikmet, "Alacaklı olduğum şahıs, kefil ederek benim üzerimden iki tane araç aldı. ve ben yaklaşık 7 senedir bu borcu ödedim. 2017 yılından itibaren de yasal olarak bu borcu ödedikten sonra işlemleri başlattım ve icra takibine geçtim. Paramı alabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum, kendisinin durumu iyi, emlakçı ve güzel işler yapıyor. Paramı tahsil etmek için belirli aralıklara ofisine gittim. Her gittiğimde farklı bir gün paramı vereceğini söyleyerek beni ofisinden gönderdi. Olayın yaşandığı gün, beni aradı gel paranı vereceğim dedi. Ben de arkadaşım ile beraber ofisine gittim. Ofisine gittiğimizde elinde herhangi bir şey yoktu. Daha sonrasında farklı bir odaya soktu bizi. ve biranda odaya beyzbol sopası ile girerek ilk önce arkadaşımın, sonrasında ise benim kafama defalarca vurdu. Ne olduğunu anlamadan, öldürmeye teşebbüsle kafamıza beyzbol sopası ile vurmaya devam etti. Vurmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık, sopayı elinden alamasaydık belki de o an öldürebilirdi bizi. Daha sonrasında can havli ile koridorda boğuşmamız sürdü o esnada arkadaşıma ambulans ve polisi ara diye bağırmaya başladım. Ofisinden aşağıya indiğimizde darp etmeye devam etti. O esnada insanlar etrafımızdaydı, kimse müdahale etmedi. Beni öldüreceğini düşündüm, son bir hamle ile yolun karşısına geçtim ve kaldırıma kendimi attım. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım" dedi.

Arkadaşım ile beraber ölümden döndük

Parasını almaya arkadaşıyla gittiğini belirten ve arkadaşının da darp edildiğini aktaran Hikmet, "2 tane hastane değiştirdim. 3 gün hastanede kaldım, durumum çok ağırdı. Şuanda adli süreç devam ediyor. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım. Uzun yıllardır ben paramı almak için mücadele ediyorum, en ufak bir tehdit ve rahatsızlığım olmamıştır. Paramı almak için geldim ama hangi devirde yaşıyoruz, insanın kafasına beyzbol sopası ile vurmak nedir. Eğer elinden sopa alınmasa ölmüş ve şuanda bu konuşmayı yapamıyor da olabilirdim. Adalet yerini bulsun istiyorum, arkadaşım ile beraber ölümden döndük. Arkadaşım olmasa ve yardım etmese belki de ölmüştüm. Kalıcı bir hasar olacak mı başımda bilmiyorum, darp sonrasında başıma 18 tane dikiş atıldı ve kolumda lif yırtığı var" diye konuştu.

Siz ölmediniz mi yaşıyor musunuz hala diye tehdit etti

Adem Hikmet ile beraber emlak ofisine gittiği esnada kendisinin de darp edildiğini anlatan Yusuf Gündoğdu, "Ofise gittiğimizde bizi karşıladı ve içeriye geçin dedi. İçeriye geçtiğimiz esnada biranda arkadan geldi elindeki beyzbol sopası ile ilk önce bana vurdu ve o esnada ben bir afalladım. Sonrasında Adem'e vurmaya başladı. Öldürmeye kast etti, kasten direk kafamıza vurdu. Daha sonra salonda ve ofisin aşağısında olay devam etti. Gerçekten şans eseri kurtulduk yani. Olay sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldık. ve enteresan durum hastanede bile bizi arayarak tehdit etti, siz ölmediniz mi yaşıyor musunuz hala diye. Şikayetçiyiz, resmen öldürmeye teşebbüs yani bizi oraya öldürmeye çağırdı, başka bir alternatifi yok" şeklinde konuştu.

Darp sonrasında 40 günlük adli rapor

Öldüresiye dövülen Adem Hikmet'in avukatı Mehmet Kerem Özgen ise, "Çok uzun süreden beri tahsil edemediği bir icra dosyasını takip etmekte. Bu meblağ Adem Hikmet'in, şuandaki faile ve dosyanın borçlusu olan kişiye karşı yapmış olduğu kefillik nedeni ile kaynaklanmakta. Bu kefillik kapsamında yaklaşık 7 yıldan beri alacağını tahsil edememekte. 2018 yılında bu alacak, icra takibine konu edildi. 2018 yılından beri karşı tarafın herhangi bir mal varlığı olmaması nedeni ile bir sonuç alınamadı. Bu kapsamda Adem Hikmet, birkaç defa karşı tarafla bu konuyu görüşmek istedi ve görüştüler de. Ancak tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı maalesef. Son yaşanan durum itibari ile de aynı gün içerisinde Adem Hikmet yine alacağını istemek ve bu konuyu görüşmek üzere karşı tarafın iş yerine gitmiş. İş yerindekiler yine bu parayı ödemeyeceklerini açık bir şekilde dile getirmişler. Daha sonrasında yine fail aramış, parayı ödeyeceğini söyleyerek Adem Hikmet'i iş yerine davet etmiş. Adem Hikmet ve arkadaşı iş yerine girdikleri esnada beyzbol sopalı saldırıya uğramış. Müvekkilim Adem Hikmet'in çok ciddi yaralanmasına sebebiyet vermişler. Şuandaki durum itibari ile kolunda adalelerinde yırtıklar ve kafatasında çatlak mevcut. ve yaklaşık 40 günlük adli rapor almış durumda. İfadelerimizi verdik, faillerin ifade vermelerini bekliyoruz, bu aşamadan sonra olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu
Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu

Serdivan, Sakarya, Emlak, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borcunu almaya gittiği yerde canından oluyordu - Son Dakika


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