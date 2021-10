Bornova Belediyesi'nden 4 Ekim'e özel kitap - Son Dakika

Bornova Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bir dizi etkinliğe imza attı. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için özel olarak hazırlanan boyama kitabının yanı sıra can dostları sevindirecek çok sayıda ürün Büyükpark'ta açılan stantta Bornovalılarla buluşturuldu. Bornovalı hayvan severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin kent sakinlerinin hayvan haklarına verdiği değeri gösterdiğini ifade Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yalnızca 4 Ekim'de değil her gün can dostlarımızın yanındayız" dedi.

250'den fazla kitabın çocuklarla buluşturulduğu etkinlikler kapsamında soğuğa dayanıklı maddeden üretilen strafor kedi evi, mama, mama kabı, tasma ve marka dağıtıldı. Özellikle sokakta yaşayan ve hayvanseverlerin bakımını üstlendiği yaşlı ve engelli can dostları için hazırlanan "Sokakta yaşamaya engelim yok" ve "Pati dostlarım ilgileniyor" yazılı markalar büyük ilgi gördü.

"Çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz"

Bornovalıların hayvan hakları konusunda oldukça bilinçli olduğunun altını çizen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Can dostlarımızın yaşam hakkını savunuyor, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu bilincin gelişmesi için önce çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Bornovalı miniklerimizde farkındalık oluşturmak için boyama kitabı hazırlattık. Başlattığımız kampanyalar ve fiziki yatırımlarımızla can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.