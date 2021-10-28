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Bornova'da 29 Ekim'in coşkusu yaşatılacak - Son Dakika

Bornova'da 29 Ekim'in coşkusu yaşatılacak

28.10.2021 10:32
Bornova'da 29 Ekim'in coşkusu yaşatılacak

Cumhuriyetin ilanının 98. Yılı Bornova'da coşkuyla kutlanacak. Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu fener alayı ve müzik ziyafeti ile yaşatacak.

Bugün çelenk sunumu ile başlayacak törenlerde Mustafa Kemal Caddesi'ni meşalelerle aydınlatacak yürüyüşün ardından DJ Mahmut Orhan sahne alacak.

Bugün saat 13:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ilebaşlayacak olan törenler akşam Bornova -Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında saat 20.00'da Fener alayı ve kortej geçişi ile devam edecek. Mustafa Kemal Caddesi ve Süvari Caddesi'nde ilerleyecek olan kortej, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Geçiş güzergahının Ayyıldızlı bayrağımızın renklerine boyanacağı tören, Bornovalıların katılımına açık olacak. Sosyal mesafe kuralarına uygun şekilde yapılacak olan yürüyüşte katılımcılar maskeli şekilde yer alacak. Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

Cumhuriyet Maydanı'nda son bulacak olan yürüyüşün ardından Türk elektronik müziğin önde gelen isimlerinden DJ Mahmut Orhan, performansıylaBornovalılara müzik ziyafeti sunacak. 29 Ekim Cuma günü ise saat 10:00'da Bornova Şehir Stadında resmi törenler gerçekleşecek.

Bornova'da 29 Ekim'in coşkusu yaşatılacak

Bornova Belediyesi, Cumhuriyet, Fenerbahçe, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da 29 Ekim'in coşkusu yaşatılacak - Son Dakika


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