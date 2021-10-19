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Bornova'dan mülteci çocuklara bilgisayar laboratuvarı - Son Dakika

Bornova'dan mülteci çocuklara bilgisayar laboratuvarı

19.10.2021 09:05
Bornova'dan mülteci çocuklara bilgisayar laboratuvarı

Bornova Belediyesi, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) işbirliğiyle Mevlana ve Naldöken Mahallelerinde Bilgisayar ve İnternet Erişim Laboratuvarı açtı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Naldöken Kültür Merkezi'nde 15'şer adet bütünleşik bilgisayar ve 1'er adet laptop olmak üzere toplam 30 bilgisayar ve 2 laptoptan oluşan laboratuvarların açılış kurdelesini IOM yetkilileriyle birlikte kesti. Başkan İduğ, açılışı yapılan laboratuvarlarda mülteci çocuklarla yakından ilgilendi.

Eğitimli gençler yetiştirmeliyiz

İşbirliğine ilişkin protokol töreninde konuşan Başkan Mustafa İduğ, yapılan ortak çalışmanın odağının insan olduğunu ifade ederek, "İnsana dokunursak doğru işler yapmış, doğru şekilde yaşamış oluruz. Sınıflar arasında uçurum olan yerlerde her zaman kaos olur. Bunun önüne ancak eğitimle geçebiliriz. Bu anlamda Bornova Belediyesi olarak Türk vatandaşı mülteci ayrımı yapmaksızın paydaşlarımızla birlikte insana dokunan her türlü projede bir çalışmaya her zaman hazırız" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'ya göre çok daha genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ, "Ülkemizdeki genç nüfusu geliştirmemiz gerekiyor. Dünya'da artık yeni meslekler ortaya çıkıyor. Lojistik sektörü ve nitelikli insan gücü her geçen gün daha da fazla önem kazanıyor. Biz de hep geleceğe dönük işler yapmalı, eğitimli gençler yetiştirmeliyiz. Çin nasıl Dünya'nın atölyesi ise Türkiye de Avrupa'nın atölyesi olacaktır. Bunu Bornova ölçeğinde bugüne kadar pek çok projeye imza attığımız Birleşmiş Milletler Göç Örgütü ile birlikte yapabiliriz" diye konuştu.

İşbirliğimiz devam edecek

Başkan İduğ ile birlikte protokole imza atan IOM Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz ise Bornova Belediyesi'nin Türkiye'de en çok destek aldığı yerel yönetimlerden biri olduğuna dikkat çekerek, yaklaşımı nedeniyle Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti. Yeni nesillerin dijital dünyaya daha yakın olduğunu belirten Haschenz, "Bölgedeki çocuklara böyle bir imkan sağlamak bizim için çok önemliydi. Bornova Belediyesi laboratuvarları gerçekten çok güzel yerlerde açma imkanı sundu. İşbirliğimizin gelişerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Birlikte yapılan çalışmalar

BM Göç Kuruluşu, pandemi sürecinde Bornova Belediyesi'nin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin adet gıda kolisi ile yine 2 bin adet hijyen kolisi dağıtmış, "Hane Tadilatı Projesi" kapsamında 40 evin onarım ve bakımını yaptırmıştı. Bornova Belediyesi tüm yardım ve çalışmalara ek olarak IOM ile birlikte ilçede ikamet eden göçmen ve mültecilere psikososyal destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Bornova Belediyesi, mevlana, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'dan mülteci çocuklara bilgisayar laboratuvarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bornova'dan mülteci çocuklara bilgisayar laboratuvarı - Son Dakika
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