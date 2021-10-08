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Borsa İstanbul'da gong "Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021" için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong "Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021" için çaldı

08.10.2021 12:07
Borsa İstanbul'da gong

"Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021" etkinliği öncesinde Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi.

"Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021" etkinliği öncesinde Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi.

Gong törenine; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Formula 1 yarışlarına en sahipliği yapmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Güzel İstanbul'umuz çağ açmış çağ kapatmış, imparatorluklara başkentlik yapmış, asırlarca dünyayı yönetmiş ve şairlere ilham olmuş. Kültürlerin ve medeniyetlerin merkezi olan İstanbul dünyanın iki kıtasını birleştirerek, adeta dünyanın merkezinde yer alan yeryüzündeki tek şehirdir." diye konuştu.

Formula 1 yarışlarının yapıldığı, dünyanın merkezindeki İstanbul'un finansın da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"İşte bu finansal merkezin kalbi olan Borsamız, tıpkı Formula 1 yarışlarındaki araçlar gibi emir iletim hızında en yüksek hızlara sahip dünya borsaları ile yarışıyor. Geçmişe göre 10 kat daha hızlı emir iletimi ve 4 kat fazla emir kapasitemiz mevcut. Daha da önemlisi, Dünya Borsalar Federasyonu verilerine göre, gururla söyleyebilirim ki dünyanın en likit borsasıyız. Finans teknolojisi dünyada artan bir hızla şekillenmeye devam ederken, bizim de küresel rekabette yerimizi alabilmek için yenilediğimiz altyapımız ve her geçen gün geliştirdiğimiz BİSTECH sistemimiz ile ulaştığımız yüksek hızlı alım satım teknolojisi, Formula 1 yarışlarında olduğu gibi bize büyük bir heyecan veriyor."

Borsa İstanbul piyasalarının uçtan uca tek bir platform üzerinde entegre bir şekilde faaliyet gösterdiğine, yatırımcıların hızlı ve güvenli piyasa erişimini sağlayacak şekilde veri merkezinin genişletildiğine, farklı ihtiyaçlara göre alternatif erişim imkanları sunulduğuna ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir borsa olduğuna dikkati çeken Ergun, "Arz tarafında daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yabancı yatırımcı tabanına ulaşıldığı, ayrıca piyasa ihtiyaçlarına göre yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile İstanbul'un uluslararası finans merkezi konumuna güç katmaya devam edeceğiz. Borsa'ya gelme potansiyeli olan yabancı yatırımcılar ile kurumsal iletişimimizi güçlendirmek ve destek olmak için adımlar atıyoruz. Uluslararası kuruluşlarda aktif olarak görev alıyoruz. Dünya Borsalar Federasyonu'nun tüm alt çalışma komitelerinde arkadaşlarımız görev aldılar. Diğer dünya borsaları ile birlikte çalışıyor ve rakiplerimizle yarışıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Borsalar Forumu'nun genel sekretaryasını yürütüyoruz. İslam Ülkeleri Borsaları ile birlikte ortak projeler gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak da Formula 1TM'i Türkiye'ye geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kendilerine verilmesinin ardından, Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu Türkiye'ye tekrar kazandırmak için maddi manevi çok çaba harcadıklarını söyledi.

Ak, şunları kaydetti:

"Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1TM'i geçtiğimiz yıl tam 9 yıl aranın ardından ülkemize kazandırmıştık. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve gösterdiğimiz yoğun çabaların arından ülkemiz bu yıl da Formula 1TM'e ev sahipliği yapacak. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici yarış pistlerinden birisine sahibiz. Bu sene pandemi sebebiyle yarı kapasiteli de olsa seyircili bir organizasyon gerçekleştirerek 100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Türkiye'nin tanıtımı ve prestiji için paha biçilmez bir fırsat olan bu etkinlikle beraber aynı zamanda ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik katkı sağlamayı da bekliyoruz. Üç gün boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacağımız organizasyonumuzda motor sporları severler heyecana, eğlenceye ve adrenaline doyacak. Tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum."

"Formula 1 çok büyük bir ekonomi"

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ise, "Bugün burada Formula 1 dünyası adına sizlerle birlikte olmak ve bu özel günü paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çoğunuz Formula 1'in borsada ne işi olduğunu merak edebilir. Formula 1 sadece üreticiler, takımlar ve sürücülerle sportif mücadelenin olduğu bir platform değil aynı zamanda çok büyük bir ekonomi. Uluslararası bir platform olarak, dünya çapında büyümenin zorluğunun ve olasılığının ne olduğunu derinlemesine anlamak gerçekten ilgilendiğimiz bir an. Bugün herkesin Formula 1'e sadece harika bir spor olduğu için değil, aynı zamanda ülkenin, şirketin ve bununla ilişkili ortakların işi büyütmesini sağladığı için, başarısı için ev sahipliği yapmak istediğini görüyoruz. Formula 1'e yatırım yapanların yatırımlarının karşılığını aldıkları bir gerçek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hediye takdimlerinin yapıldığı etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021, 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul, Grand Prix, Formula 1, Rolex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borsa İstanbul'da gong 'Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021' için çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da gong "Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021" için çaldı - Son Dakika
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