Borusan Sanat, yeni sezonda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde - Son Dakika

Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra seçkin şef ve solistleri ağırlayarak konserlere imza atan Borusan Sanat, yeni mekanı Zorlu PSM Turkcell sahnesinde, fiziksel konserlerine dönüşü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 4 sezon boyunca yeni mekanında sanatseverleri klasik müzikle buluşturacak.

Açılış konserini 14 Ekim'de gerçekleştirecek Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı sanat danışmanı ve daimi konuk şefi Patrick Hahn yönetecek.

Orkestranın sezon boyunca eşlik edeceği solistler arasında ise Alice Sara Ott, Bryce Dessner, Katia ve Marielle Labeque gibi önemli sanatçılar yer alırken, BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal şefliğinde BİFO, konser programları ile yeni mekanında sanatseverlerle buluşacak.