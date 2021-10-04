Boruya sıkışan yavru köpek, 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, demir boruya sıkışan yavru köpek, iş makinesi ile müdahale eden itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Salihiye Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde yavru köpeğin, sulama amaçlı kullanılan demir boruda sıkıştığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler borunun içerisindeki toprağı boşalttı. Ardından iş makinesi çağırıldı. 2 saatlik çalışmayla yavru köpek, sarsıntıdan etkilenip sulama borusundan kendiliğinden çıktı.Erciş İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eri Hatip Yıldız, çelik boruda yavru bir köpeğin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, "Çelik boru 6 metre uzunluk ve 30 santimetre genişliğinde. Önce borunun içindeki toprağa boşalttık. Köpek borunun derinlerinde sıkıştığı için müdahale şansımızda düşüktü. Bütün imkanlarımızı kullanmamıza rağmen yavru köpeği çıkaramayınca, iş makinesi devreye soktuk. 2 saatlik bir çalışmanın ardından köpek sarsıntıdan etkilenip borudan çıktı" dedi.