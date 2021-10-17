Üye Girişi
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı

17.10.2021 18:30

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çalışan kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından iş yerinin mutfağında bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çalışan kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından iş yerinin mutfağında bıçaklanarak ağır yaralandı. Kafe çalışanlarının etkisiz hale getirdiği şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seka Park'taki kafenin mutfak kısmında çalışan Aynur Ç. (50), iş yerinde çalıştığı sırada mutfağa boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç.'nin girdiğini gördü. Bir anda panikleyen Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.'nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Göğsünden 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek acı içinde bağıran Aynur Ç.'nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

AĞIR YARALANAN KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAFE ÇALIŞANLARI SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Suat Ç. adlı saldırgan ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

(Gürcan Yılmaz - Mustafa Taşören - Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı
Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek 19:03 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi 18:48 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu 18:11 Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu
Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti 18:08 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi 17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi 17:23 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı 16:20 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı

Son Dakika Haberleri
19:02 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek
18:47 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:07 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
17:24 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
17:23 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
19:09
37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı 37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı         
19:02
En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu         
18:24
Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu         
18:09
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı         
16:08
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 19:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasında olduğu kocası iş yerinde dehşeti yaşattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement