Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

Osmaniye'de avukatlık bürosunda buluştuğu eşi tarafından darp edilen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi

OSMANİYE - Osmaniye'de boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi genç kadın avukatlık bürosunda karşılaştığı eşi tarafından dövülerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 29 Eylül tarihinde yaşandı. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül gelerek yaşanılan tartışma üzerine eşini darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın, önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi. 10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meltem Goncagül, hayatını kaybetti. Eşini darp ederek ölümüne sebep olan İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından göz altına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.