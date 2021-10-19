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Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı

19.10.2021 14:47
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 18. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri başında tören düzenlendi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 18. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri başında tören düzenlendi.

Hayatı boyunca Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzetbegoviç'in vefat yıl dönümünde gerçekleştirilen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, İzetbegoviç'e Bosna Hersek'in bağımsızlığı için yaptıklarından dolayı her zaman minnettar kalacaklarını ifade ederek, "En zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanındaydı. Aliya İzetbegoviç'i her zaman hatırlayacağız." dedi.

19 Ekim 2003'te vefat etti

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında yer alan Aliya, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisini (SDA) 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı

Zeljko Komsic, cumhurbaşkanı, Saraybosna, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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