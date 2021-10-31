Bosna Hersek'te kestane toplama mevsimi renkli görüntülere sahne oluyor - Son Dakika

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Kış aylarının en çok tüketilen ürünlerinden kestane, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Cazin ormanlarında toplanmaya başlandı.

Renkli görüntülere sahne olan kestane toplama işlemi, Bosna Hersek'in kuzey kesiminde yaşayan nüfusun en önemli geçim kaynağı olarak gösteriliyor.

Pecigrad beldesinde adım başı kestane ağacına rastlamak mümkün.

Burada yaşayan 83 yaşındaki Muhamed Pandzic, AA muhabirine, kestane ile büyüdüklerini belirterek, "300 yaşında olan kestane ağaçlarımız var. Kestanesiz misafirliğe gitmezdik. Bugün ise kestane kaldı ama misafirlikler azaldı." ifadesini kullandı.

Arif Rosic de kestanenin tarihinin bu bölgede oldukça eskiye dayandığını kaydederek, "Bu bölge, kestane ağacı için ideal. Her köşede kestane mevcut, bundan dolayı da en önemli geçim kaynağımız." dedi.

Son yıllarda kestane ağaçlarında azalma yaşandığına dikkati çeken Rosic, Avrupa'nın diğer bölgelerinden gelen hastalıklar yüzünden ağaçların zarara uğradığını dile getirdi.

Rosic, topladıkları kestanenin bir kısmını Fransa, İtalya ve Macaristan'a gönderdiklerini aktararak, "Kalanları kendimize bırakıyoruz ancak Bosna Hersek'te kestanenin işlenmesi için çalışan bir endüstri yok. Dolayısıyla kestaneyi çiğ haliyle satabiliyoruz." diye konuştu.

Yıllardır kestane festivali düzenleniyor

Mirsad Kajtezovic ise bölgede yıllardır kestane festivalinin düzenlendiğini anlatarak, "Oldukça eski bir tarihe sahip olan kestanenin günümüzde değersizleşmesini derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." sözlerini sarf etti.

Mersudin Sabic de 1970'li yıllarda kestaneden 200 farklı tarif yapıldığına dikkati çekerek, o yıllarda bölgenin sadece kestaneden geçindiğini anımsattı.

Emir Salkic ise eski Bosna evlerinin kestane ağacından yapıldığını belirtti.

Bu arada sağlık yönünden son derece zengin olan kestane balının da Cazin'de üretildiği ve dünyadaki birçok ülkeye ihraç edildiği biliniyor.