Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam şartları soğuyan havayla zorlaştı - Son Dakika

VELIKA Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehri yakınlarında, ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan 300'den fazla göçmen, havanın soğumasıyla oldukça zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Çoğunluğu Afgan göçmenler, Bihac'taki Borici Kampı'na gitmeyi reddederken Hırvatistan sınırı yakınlarında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda Batı Avrupa ülkelerine gitme hayallerinin gerçekleşmesini bekliyor.

Afgan Abdulah, üç aydır bu çadırlarda kaldığını ifade ederek "İtalya ya da Belçika'ya gitmek istiyorum. Ailem Afganistan'da kaldı. Avrupa'da akrabalarım var. Burada günler çok zor geçiyor." dedi.

Bir diğer göçmen Adi de havaların soğumasıyla şartların ağırlaşacağını belirterek "Hiçbir şeyimiz yok, yerde yatıyoruz. Kıyafetlerimizden yatak yapıyoruz. Bu kampta kadın ve çocuklar da var." diye konuştu.

Zehra ise eşi ve kızıyla çadırda kaldığını vurgulayarak "Hayırseverlerin getirdiği yemeklerle karnımızı doyuruyoruz. Banyomuz, tuvaletimiz yok. Aramızda torunuyla kalan bir nine de var. Kızı sınırı geçmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan binlerce göçmen, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'a, oradan da nihai hedefleri olan gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyor.