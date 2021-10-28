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Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt: "Toprak bütünlüğünü tehlikeye atan söylemlere son verilmeli" - Son Dakika

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt: "Toprak bütünlüğünü tehlikeye atan söylemlere son verilmeli"

28.10.2021 16:24
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt:

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan söylemlere bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan söylemlere bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

Schmidt, Bosna Hersek Temsilciler Meclisinde, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko'nun 23 Temmuz'da soykırım inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasına karşı boykot kararı alan Sırp yetkililere görevlerine dönmeleri çağrısında bulunan Schmidt, Bosna Hersek'in geçmişte olduğu gibi bugün de birçok sorunla yüzleştiğini söyledi.

Schmidt, sorunların çözümünde Avrupa Birliği (AB) ile ortak hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayarak "Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan söylemlere bir an önce son verilmeli. Bunlara son verilmesi için herkesle görüşmeye hazırım." dedi.

Bosna Hersek halkının son dönemde ortaya atılan ayrılıkçı söylemlerden endişe ve korku duyduğuna dikkati çeken Schmidt, hükümet yetkililerinin her şeyden önce vatandaşlarını düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.

Schmidt, Bosna Hersek'in 1992-1995'ta yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile iki entiteden (Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti) oluştuğunu anımsatarak "Bu durum Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bir parçası. Uluslararası kurumlar da bunu dikkate alıyor." diye konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik'in son dönemde Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin bağımsızlığına ilan edeceğine yönelik ayrılıkçı söylemleri ülke genelinde tepki toplamış, ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Togo Cumhuriyeti, Soykırım, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt: 'Toprak bütünlüğünü tehlikeye atan söylemlere son verilmeli' - Son Dakika


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