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Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı - Son Dakika

Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı

09.10.2021 16:07

Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde görüldü.

Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde görüldü.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kıyı kesiminde yoğun olarak bulunan deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

Ancak çalışmalara rağmen sahilin belli kesimlerinde deniz marulları görülmeye devam ediyor. Bölgede oturan vatandaşlar da su üzerindeki yeşilliğin ne olduğunu bilmediklerini ancak her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında bu durumla karşılaştıklarını belirtti.

Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı
Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı
Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı
Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı

Karşıyaka, Bostanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bostanlı sahili'ni deniz marulları kapladı - Son Dakika


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