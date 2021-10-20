Bostanlıspor'a KKTC'den davet - Son Dakika

Bostanlı spor Başkanı Avni Erboy, daha önce Karşıyaka'da, Bostanlıspor Kulübünü ziyareti sırasında bir araya geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti HİS (Herkes İçin Spor) Federasyonu Başkanı Hasan Senin'in önce kendisini, ardından da bocce ve oryantiring takımlarını KKTC'ye davet ettiğini açıkladı.

Başkan Erboy, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti HİS (Herkes İçin Spor) Federasyonu Başkanı Hasan Senin ile Bostanlıspor-HİS Federasyonu arasında Karşıyaka'da ön görüşmesini yaptığımız ikili anlaşmaları protokole bağlamak üzere aldığımız davete çok teşekkür ederim. Hasan başkan en kısa zamanda şahsımı yavru vatanda ağırlamak istiyor. KKTC'nin en faal ve en başarılı spor federasyonu başkanlarından önde geleni olan Hasan Senin ayrıca Bostanlıspor bocce ve oryantiring takımlarını da düzenlenecek turnuvalar ve ikili karşılaşmalar için davet etti. Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü'ne böyle bir onur verici davet bizlere güç, moral ve gelecek için daha da başarılı olma inancını aşıladı. En kısa zamanda yavru vatanda, gerçek dostlarımız ile bir arada olacağız. Bostanlıspor'un her kademesindeki sporcularımızı Yavru Vatanın sporcularıyla el ele, gönül gönüle yarışmalarını sağlayacağız… HİS Federasyonu Başkan Hasan Senin'e teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu davetleri yerine getireceğiz ve sporcularımızı yavru vatanda kardeşleriyle yarışmalarını sağlayacağız" dedi.