Bostanlıspor Muay Thai'de Ege Bölge Şampiyonu… - Son Dakika

Karabağlar Spor Salonu'nda yapılan ve 2 gün süren Muay Thai Ege Bölge Şampiyonası'nda Bostanlıspor ilk olarak kürsüye yıldız erkeklerde çıktı. Yıldız Erkekler 38 kiloda Tarık Ziya Şenaras finalde tecrübeli rakibine yenilerek ikinci oldu. Ringe Minik Erkekler 38 kiloda final için çıkan Tuğberk Ege İş, rakibini yenerek şampiyon oldu.

Bostanlıspor Muay Thai antrenörü Aytaç Uyanıker, ilk kez ringe çıkan 2 sporcusunun madalya kazanmasının, birisinin şampiyon, diğerinin ikinci olmasının son derece gurur verdiğini ifade ederek, "Bu spora yeni başlamalarına rağmen başarılar bize gelecek için büyük umut verdi. Her ikisini de tebrik ederim. Üçüncü sporcumuz Can çeyrek finalde kaybetti. Ancak başarılı maç çıkardı. Üç sporcumuzun da geleceğini çok iyi görüyorum. Elbette çalışmaları şartıyla. Bostanlıspor diğer amatör branşlarda olduğu gibi Muay Thai'de de adını bundan böyle daha sık duyurmaya devam edecektir" dedi.