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Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni - Son Dakika

Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni

20.10.2021 18:04
Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni

Boyabat ilçesinde Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Sitesi'nin 50 adet dükkanının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Sitesi'nin 50 adet dükkanının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesi Karacaören köyü mevkisinde Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel'in de katılımıyla Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Sitesi'nin 50 adet dükkanı için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Bir işte başarılı olmanın yolunun inanmaktan geçtiğini dile getiren Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel, "Aldığım bilgide 22 dönümlük alanda her biri 150'şer metrekarelik 50 adet dükkan için biraz sonra temel için ilk harcı atacağız. İnşallah bir buçuk yıl sonra da dükkanların açılışı nasip olacaktır. Kooperatifin kuruluşundan bu yana el ele veren yönetim, yılmadan bıkmadan, olumsuz konuşanlara aldırmadan çalışmış çabalamış, devletin her kademesiyle işbirliği yapmışlar, desteğini almışlar ve temel atma aşamasıyla bizim buraya gelmemize neden olmuşlar." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu projenin yüzde 70'ini üstlendiğini bildiren Yüksel, "Bu projenin takibi yapılacak ve 15 ay gibi sürede sonuca ulaştırılacaktır. İnşallah açılışı da beraber yapacağız. Markalar, yöreye özgü becerilerle, birikimlerle, deneyimlerle birleştirilirse ülke geneline dolayısıyla ihracatlara yönelik sonuç verecektir. Allah emeklerinizi zayi etmesin, üretime geçtiğinizde Boyabat'ımıza istihdam olarak, üretim olarak hem de kültür olarak hizmet etmeye devam edersiniz dileklerimle bu tesisin sizlere Boyabat'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ise sanayi sitesi bittiğinde Boyabatlı marangoz ve inşaatçıların ne kadar üretken olduğunu göreceklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bugün mutlu bir gündeyiz, inşallah 15 ay sonra da açılış törenini gerçekleştireceğiz. Şehirde belediye başkanı, sivil toplum örgütleri, milletvekili, valisi, kaymakamı birlik ve beraberlik içinde olunca başaramayacağı bir şey olamaz. Ben marangozlar sitesi inşaatının hayırlı olmasını diliyorum. Konuma giren yapılacak ne iş varsa herkesle beraberim. Boyabat'ın geleceği için, esnaflarımızın geleceği için hizmetkar olmaya, rehber olmaya hazırım."

Tören sonunda İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yaptığı duayla birlikte sitenin temeli atıldı.

Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni
Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni
Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni
Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni

Karacaören, Hisarcık, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat Marangozlar Sanayi Sitesi'nde temel atma töreni - Son Dakika


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