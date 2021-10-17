Boyabat'ta Kovid-19 mobil aşı uygulaması - Son Dakika

Boyabat İlçe Sağlık Merkezi ekipleri panayır alanı girişinde mobil aşı standı kurdu.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli ve sağlık ekipleri, stantta vatandaşları aşı konusunda bilgilendirip istekli olanlara aşı uygulaması gerçekleştirdi.

İnebeyli, "Burada randevu almadan, sıra beklemeden vatandaşımızın eksik aşılarını tamamlatıyoruz. Ayrıca hiç aşısız vatandaşlara aşı programı başlatıyoruz. Böylelikle hizmeti vatandaşın ayağına getirdik." dedi

Aşı yaptıran vatandaşlardan Halil Sarıca, İlçe Sağlık Müdürlüğüne mobil sağlık hizmeti için teşekkür ederek, "Bu hizmet bize hatırlattı ki devletimizin gözünde daha bir ön plandayız. Aşı korkusu az da olsa vardı. Buradaki sağlık görevlileri bizim korkularımızı atmamızı sağlayıp, gönüllü aşı olmamızı sağladılar. İkinci aşımızı olup, tereddütte olanlara da inşallah örnek olmuşuzdur. Devletimize bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.