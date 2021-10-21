Boyabat'ta muhtarlar Göç İdaresince bilgilendirildi - Son Dakika

Sinop Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğünce muhtarlara yönelik bilgilendirilme çalışması yapıldı.

Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada toplantının yararlı olması temennisinde bulundu.

Yüksel, muhtarların her konuda yanlarında olduğunu ifade ederek, "Her zaman size yardımcı ve destek olmak için kapılarımız açık. Toplantımızın yararlı olmasını diliyorum. Yabancılar ile ilgili yetkili arkadaşlarımız tarafından bilgilendirileceksiniz." dedi.

Sinop Göç İdaresi Müdürü Muhammed Emin Altun da yabancıların kayıt altına alınması yönündeki çalışmaları anlattı.

Yabancıların kayıt altına alınmadan izinsiz çalıştırılmasının insan ticareti mağduriyeti oluşturduğunu vurgulayan Altun, "İlgili kişilerin hapisle karşı karşıya gelme durumu olur. Çalıştırılacak kişilerin mutlaka varsa ilçedeki kurumdan, yoksa ilden çalışma izni alması lazım." diye konuştu.