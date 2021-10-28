Boyabat Tarım Kredi Kooperatifi çeltik alımına devam ediyor - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan Boyabat Tarım Kredi Kooperatifi, hasatla başladığı çeltik alımını sürdürüyor.

Boyabat Tarım Kredi Kooperatifi görevlileri, Çamlıca Mahallesi'ndeki depolarında üreticilerin getirdikleri çeltiğin çeşidi ve randımanına göre 4,50 -5,50 lira arasında fiyatla alımına devam ediyor.

Kooperatif görevlileri tarafından ilk analizleri yapılarak alımı yapılan çeltik, depolardan kamyonlara yüklenerek Tarım Kredi Birlik AŞ'nin Bafra'da bulunan çeltik işletme fabrikasına sevk ediliyor.

Fabrikada işlenip paketlenen pirinç, Türkiye genelindeki 1600'ü aşkın birimde tüketiciyle buluşuyor.

2614 Sayılı Boyabat Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kemal Öz, AA muhabirine, bugüne kadar 300 ton çeltik alımı yaptıklarını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üretimin her safhasında üreticilerle hareket ettiklerini anlatan Öz, diğer ürün alımlarında olduğu gibi çeltikte de üretici ve tüketici lehine fiyat istikrarı sağlamayı misyon edindiklerini vurguladı.

Kovid-19 salgını döneminde tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Öz, "Ayrıca son dönemde çiftçiyi daha da zorlayan girdi maliyetlerindeki yüksekliğine bir nebze de olsa çare olmak adına çeltik alımında sözleşmeli üretim modelini uygulayarak kooperatifimizle sözleşme yapan ortaklarımıza ton başına 100 lira ilave prim ödüyoruz. Ayrıca tohumunu kooperatiflerimizden alan ve sözleşmesi bulunan ortaklarımıza ilaveten 50 lira da ton başına tohum primi ödüyoruz. Bu durumdan sözleşmeli ve kooperatif ortağı üreticilerimiz oldukça memnun." dedi.

Önümüzdeki yıllarda çeltik alımlarını tabana daha fazla yayarak ihtiyaçlarının tamamı için sözleşmeli üretim uygulamak istediklerin dile getiren Öz, bu sayede üreticiden tüketiciye köprü vazifesi görülerek alım sürecinde milli ve yerli tohum çeşitlerine öncelik verildiğini aktardı.

Samsun Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerce yürütülen çeltik alımının 2021 yılında 20 bin tonu geçmesinin hedeflendiğine işaret eden Öz, "Hedeflerimiz arasında ülke topraklarımızın daha verimli kullanılmasını teminen ve çiftçilerimizin her konuda daha bilinçli planlama yaparak ekonomimize katkıda bulunmak var. Bunların yanında cefakar çiftçilerimizi, meşakkatli işlerinin yanında bir de pazar aramak zorunda bırakmamak ve onların piyasa şartlarına uyum sağlamasına yardımcı olarak geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Boyabat da danelik mısır alımı da gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.