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Bozankaya Otomotiv İzmir 26 Tramvay Sözleşmesi - Son Dakika

Bozankaya Otomotiv İzmir 26 Tramvay Sözleşmesi

15.10.2021 11:18
Bozankaya Otomotiv İzmir 26 Tramvay Sözleşmesi

15 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer, İzmir Metro A.Ş Genel Müdürü Sn. Sönmez Alev ve Bozankaya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sn. Aytunç Günay'ın da katılımıyla gerçekleşecek 26 adet yerli tramvay imza töreni.

%100 Türk mühendisliği ve ileri yerli teknoloji ile yeni jenerasyon, çevre dostu elektrikli toplu ulaşım araçları alanında 30 yılı aşkın süredir hizmet veren ülkemizin öncü firmalarından Bozankaya, Ege'nin incisi, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'de, yeni nesil çevre dostu elektrikli tramvay dönemini başlatıyor.

Türkiye'nin ulaşım teknolojileri alanındaki öncü firmalarından Bozankaya, İzmir Metro A.Ş'nin açmış olduğu, Çiğli, Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 26 araçlık elektrikli tramvay ihalesini kazandı. İhale şartnamesinde yer alan zorlu finansman ve teknik şartları eksiksiz yerine getirerek, ihaleyle ilgilenen 6 rakip firmayı geride bırakan ve böylelikle ihaleye katılım sağlayan tek firma olan Bozankaya, %75'i yurt dışından sağlanacak finansman desteğiyle 749 milyon 750 bin TL'lik teklifiyle İzmir Metro A.Ş ile anlaşmaya vardı.

18 ayda teslim

15 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer, İzmir Metro A.Ş Genel Müdürü Sn. Sönmez Alev ve Bozankaya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sn. Aytunç Günay'ın da katılımıyla gerçekleşecek imza töreninin ardından ilk iki tramvayın teslimi 18 ay içerisinde yapılacak. Geri kalan 24 aracın tamamının teslimi ise 27 ay içerisinde gerçekleşecek. Bununla birlikte araç sayısının 5 adete kadar artırılması da söz konusu olabilecek.

İzmir'e özel tasarım

Tamamı yerli mühendislik ürünü, Bozankaya'nın Ankara Sincan'daki tesislerinde üretilecek, 32,5 metre uzunluğunda, %100 alçak tabanlı, beş modüllü, 280 yolcu taşıma kapasitesine sahip, çift sürüş kabin sistemi sayesinde işletme esnekliği sunan ve çift taraf kapı özelliği sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme kolaylığı sağlayan Bozankaya'nın çevre dostu, yeni nesil elektrikli tramvayları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir, konforlu, güvenli ve ekonomik kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak. Saatte maksimum 70 km. hıza ulaşabilen, teknik ve görsel tasarım açısından İzmir'e özel olarak üretilecek Bozankaya'nın bu yeni nesil tramvayları, aynı zamanda firmanın en büyük projelerinden biri olma özelliğini de taşıyor.

İzmir'de tramvay dönemi

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle İzmir'de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay sistemi, Çiğli Tramvayının da hizmete girmesi ile çok daha aktif olarak kullanılacak. 414 milyon liralık yatırımla 2022 yılı sonunda tamamlanacak olan Çiğli Tramvayının devreye girmesinin ardından İzmir'deki toplam tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak. Bu ağa katılacak Bozankaya imzalı tramvaylar ise tüm hatlarla entegre olarak hizmet verecek.

Türkiye'nin ilk yerli %100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanına da sahip olan Bozankaya'nın, Ankara Sincan'da 100.000 metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde geliştirdiği üstün kaliteli yerli tasarım araçları Avrupa ve Asya'ya da ihraç edilmekte ve birçok metropolün toplu taşıma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Tunç Soyer, 15 Ekim, Tramvay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bozankaya Otomotiv İzmir 26 Tramvay Sözleşmesi - Son Dakika


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