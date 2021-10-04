Bozayı sevdalıları tehlikeye aldırış etmedi, fotoğraf çekmeye devam etti - Son Dakika

Bozayı sevdalıları tehlikeye aldırış etmedi, fotoğraf çekmeye devam etti

KARS - Sarıkamış'ta ayılarla vatandaşlar iç içe yaşıyor. Her gün kent merkezine inan boz ayıları görüntülemek isteyen vatandaşlar, ayı saldırısına adeta davetiye çıkarıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada "göç eden ayılar" olarak literatüre giren bozayılar, günü birlik ilçe merkezine iniyor. Vatandaşları umursamadan yerleşim alanlarını gelen boz ayılar, burada bulunan çöp konteynırlarını devirerek karınlarını doyuruyor.

"Tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekiyorlar"

Yaşadıkları lojmanların önünde ayıları gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılıyor. Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaşlar ayıların yanına kadar sokular fotoğraf çekiyorlar. Bazı vatandaşlarsa sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla anı paylaşıyor. Olası bir ayı saldırısına davetiye çıkaran vatandaşlar, tehlikeyi umursamadan çekimlerine devam ediyor.

"Lojmanların kapısından içeri giriyorlar"

Özellikle TOKİ Lojmanlarına geceleri gelen boz ayı ve yavruları, lojmanların içerisine giriyor. Yavrularını güvenlik amacıyla uzakta tutan anne ayı, lojmanların kapısının önüne kadar geliyor. Lojmanların içerisinde giren anne ayı, kapıların önüne bırakılan çöpü poşetiyle alarak dışarı çıkıyor. Çöpü karıştıran anne ve yavru ayılar karınlarını doyurarak bölgeden ayrılıyor.

Sarıkamış'ta vatandaşlarla ayıların aynı ortamda bulunması ise renkli görüntülere sahne oluyor.