Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış, 'Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde çiftçi kadınları ziyaret etti - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinin ilk kadın Kaymakamı Fatmagül Dalmış, 'Dünya Çiftçi Kadınlar Günü' münasebetiyle ilçedeki çiftçi ve göçebe kadınları ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde elma toplayan çiftçi kadınlar ziyaret edildi.

Ziyaretin ardından Dalmış, AA muhabirine, çiftçilikle uğraşan kadınlar ve çadırda yaşayan konar göçer kadınları ziyaret ettiklerini, onların zorlu yaşamlarını gözlemlediklerini söyledi.

İlçe Tarım Müdürü Halil Durmuş da ilçede 40 bin dekar alanda meyve üretimi gerçekleştirildiğini, üretimde ise 3 bin 900 kadın işçinin çalıştığını belirtti.

Ziyarek kapsamında kadınlara çiçek hediye edilirken, ailelerin çocuklarına da oyuncak verildi.

???????Ziyarete, ilçe Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk de katıldı.