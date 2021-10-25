Bozok Üniversitesi öğrencilere arabaşı çorbası ikram etti - Son Dakika

Karadağ, çorba dağıtımından sonra öğrencilerle sohbet etti.

Etkinliğe katılarak öğrencilere çorba dağıtan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ , belirli aralıklarla Yozgat'ın geleneksel lezzetlerini öğrencilerle buluşturacaklarını, bunu da arabaşı çorbasıyla başlattıklarını söyledi.

Üniversitenin Kariyer ve Mezun Merkezi'nce "Bozok Yaylasından Bi Çorba" sloganıyla öğrencilere arabaşı çorbası ikramı etkinliği düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi , öğrencilere kentin yöresel yemeklerinden olan arabaşı çorbası ikramında bulundu.

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