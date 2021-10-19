Bozüyük'te apartmanın bodrum katında sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki kırık duvarda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kasımpaşa Mahallesi'nde esnaf, bir apartmanın bodrum katından kedi sesi geldiğini duydu. Kırık bir duvarda sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtaramayan vatandaşlar durumu Bozüyük Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.
İhbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir apartmanın bodrum katında sıkışan kediyi kurtardı.
Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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