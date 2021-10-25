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BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVA HEYECANI - Son Dakika

BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVA HEYECANI

25.10.2021 11:08

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu yıl 5'incisini düzenlediği satranç turnuvası, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu yıl 5'incisini düzenlediği satranç turnuvası, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü nedeni ile düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvasına, Federasyon Temsilcisi Bozyazı Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Özcan koordinatörlük yaptı. 8, 10 ve 14 yaşlarda ikişer tur olarak gerçekleştirilen turnuvada, Yalova, İstanbul, Antalya, Konya, Mersin merkez ve ilçelerinden 116 öğrenci yarıştı.

8 yaş altı turnuvada Ahmet Tayyip Limon birinciliği alırken, Tarık Üzeyir Kafkasyalı 2, Serhat Kadim 3'üncü oldu. 10 yaş ve altında Tunahan Alp Alkan 1, Elif Betül Bağdemir 2 ve Alperen Duman 3'üncü Oldu. Turnuvanın 14 yaş ve altı kategorisinde ise Yusuf Efe Taş birinci, İbrahim Talha Ünver ikinci ve Atlas Toklu üçüncülüğü kazandı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcisi Yavuz Özcan, İlçe Spor Müdürü Doğan Kuz ve hakemler verdi. Turnuvada gösterdiği centilmenlikle büyük alkış alan Doruk Aras Derya ise centilmenlik ödülüne layık görüldü. Derya'nın ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik takdim etti.

BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVA HEYECANI
BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVA HEYECANI
BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVA HEYECANI
BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVA HEYECANI

Türkiye Satranç Federasyonu, Hisarcık, Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVA HEYECANI - Son Dakika


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