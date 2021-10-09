Brand Week İstanbul, "21. Yüzyılda İnsan Olmak" temasıyla 8 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Marka ve iş dünyası festivali Brand Week Istanbul, bu yıl "21. Yüzyılda İnsan Olmak" temasıyla, 8-12 Kasım tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 9. kez düzenlenecek etkinlik, Türkiye'nin ve dünyanın yaratıcı liderlerini hem sahnede hem de dijitalde katılımcılarla buluşturacak.

Tema kapsamında çağın yeni paradigmalarını mercek altına alacak Brand Week Istanbul'da Türkiye gündemi, toplum sağlığı ve değerler krizi, yaratıcı endüstriler, iletişim dünyasının ve teknolojiye öncülük edenlerin odağındaki meseleler masaya yatırılacak.

Brand Week Istanbul 2021'in onur konuğu olarak seçilen Zülfü Livaneli, "Kültür Köprüleri" başlıklı konuşmasıyla Brand Week Istanbul sahnesinde katılımcılarla buluşacak.

Yaşamını göç, vatansızlık, yer değiştirme, ait olamama ve zaman üzerine düşünerek geçirmiş bir edebiyatçı olan Andre Acıman da Brand Week Istanbul'da merak edilen soruları yanıtlayacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca tarihçi Prof. Craig M. Wright, "Yaratıcı bir hayat nasıl yaşanır?" sorusuna dair katılımcılara bilgi verecek. Prof. Renata Salecl "Yeni Bir Kamusallık: Yapım Aşamasında" isimli konuşmasıyla Brand Week Istanbul sahnesinde olacak.

Wikipedia hakkında kurucu ortağı Jimmy Wales, yazar Bernard Marr, avukat ve dijital haklar aktivisti Lizzie O'Shea, ???????Perceptual Engineering Lab'te beyinle entegre olabilen teknolojiler geliştiren Misha Sra, yazar Luke Burgis, ekonomist Prof. Madhavi Venkatesan, Jose MullenLowe Group'un CCO'su Miguel Sokoloff, Mastercard'ın Pazarlama Direktörü Raja Rajamannar, Pretty Little Head kurucuları Jane Cunningham ve Philippa Roberts ve Salesforce'un Global İnovasyon Misyoneri Brian Solis Brand Week Istanbul'da katılımcılarla bir araya gelecek.

Aynı zamanda yörük Pervin Çoban Savran, "atığı kaynağında çözmemiz gerekiyorsa, gıda israfı için de sorunun kaynağına inmemiz gerekiyor" diyen Ebru Baybara Demir ve yaşam, beslenme uzamanı Dilara Koçak, "doğanın, yaşamın ve insanlığın tahribatına karşı ne yapabiliriz" sorusunun yanıtını Brand Week Istanbul'da verecek.

Brand Week Istanbul, bu yıl hem Zorlu PSM'de sahneden hem de çevrim içi olarak izleyicisi ile buluşacak.

Hibrit gerçekleştirilecek yılın ilham verici haftasında Brand Week Istanbul izleyicileri, Inspiration Hall, Brands&Trends ve World Stage gibi farklı salonlarda konuşmacıları dinleme ve onlarla iletişim kurma fırsatı yakalayabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve online katılım için "www.brandweekistanbul.com" adresinden bilgi alınabilir.