Brezilya'da pedofil olduğu iddia edilen şahsın evinde 3.5 milyon dolarlık Nazi eşyaları bulundu - Son Dakika

Brezilya'da polis, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 58 yaşındaki şahsın evinde Nazi dönemine ait çok sayıda eşya, kıyafet ve silah buldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Alyson Proença Doyle Linhares adlı 58 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde arama yapan Rio de Janeiro polisi, evde Nazi dönemine ait binden fazla eşya bulunduğunu ve eşyaların yaklaşık olarak 3.5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi. Yaşadığı apartmandaki bazı çocukları taciz etmekle de suçlanan zanlının evinde ele geçirilen eşyaların arasında Nazilere ait üniformalar, bayraklar, amblemler ve Adolf Hitler'in fotoğraflarının yanı sıra 9 adet silah ve çok sayıda mühimmat olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten dedektif Luis Armond yaptığı açıklamada, zanlının bilgisayarında farklı çocuklara ait fotoğrafların da bulunduğunu belirterek, yasadışı silah bulundurmak, ırkçılık ve pedofili ile suçlandığını aktardı. Dedektif Armond zanlı için, "Zeki bir adam ve kendini iyi ifade ediyor ancak homofobik ve pedofil. Soykırımı inkar ediyor, aynı zamanda eşcinselleri avladığını söylüyor. Ben doktor değilim ama bence bu adam akıl sağlığı yerinde olmayan bir psikopat" ifadelerini kullandı.

Dedektif Armond, zanlının evinde bulunan koleksiyonu için müze bulacaklarını da belirterek, eşyaların nereden alındığının polis tarafından araştırılacağını kaydetti. Varlıklı bir aileden geldiği belirlenen zanlının söz konusu eşyaları mirasıyla satın aldığını düşündüğünü ifade eden dedektif, eşyalar arasındaki yüksek rütbeli bir Nazi üniformasının değerinin yaklaşık 250 bin euro olduğunu söyledi. - RIO DE JANEIRO