Üye Girişi
BTSO Başkanı Burkay'dan destek - Son Dakika

BTSO Başkanı Burkay'dan destek

08.10.2021 14:05
BTSO Başkanı Burkay'dan destek

BOSİAD'ın Z Planı Projesi'ne BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan da destek geldi. Burkay, Z Meclisi'nin çalışmaları için Z Planı Yürütme Kurulu'nda BTSO'dan da bir temsilci bulunmasını istedi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde oluşan Z Planı Yürütme Kurulu, 'Z Planı Projesi' kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yürütme Kurulu, Z Meclisi Yönergesi'nin oluşturulmasında sona yaklaşırken, projeye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan da destek geldi. Projenin Yürütücüsü BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin ile birlikte Burkay'ı ziyaret eden Başkan Rasim Çağan, Z Planı hakkında bilgi verdi.

İşverenlerin 'Z kuşağını' anlamalarına katkı sunmak, işletmelere yeni nesil katılımı artırmak ve onların işyerlerindeki rollerini anlamaları ve benimsemeleri için geleceğe hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Z Planı" projesinin önemine değinen Başkan Burkay da Z Planı Yürütme Kurulu'nda BTSO'dan da bir temsilcinin yer almasını istedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şunları söyledi:

"Sanayicimiz yeni kuşağı daha iyi anlayarak planlamalarını ona göre yapacak. Genç kuşak da sanayinin işleyişini doğru anlayacak ve gelişimlerine katkı olacak. Çok önemli bir çalışma. Z Meclisi'nin işleyişini merakla bekliyorum. Bu iş birliğiyle; doğru adımlar atarak kuşak farkını anlamayı ve karşılıklı anlayış geliştirerek ortak bir yol haritası çerçevesinde geleceğe birlikte hazırlanmak çok önemli. BTSO olarak projeye destek vermekten mutluluk duyarız."

ÇAĞAN: Z KUŞAĞI ÖNCE MUTLU OLMAK İSTİYOR

BOSİAD'ın misyonunun sanayiciye fayda sağlamak olduğunu vurgulayan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da, "Bu projemiz de sanayicinin gündeminde olacak bir konu. Z kuşağı iş hayatına gelmeye başladı. Bizim hayata bakışımız ile onların hayata bakışı farklı. Biz çok çalışıp, çok para kazanıp mutlu olmak istiyorduk. Z kuşağı önce mutlu olmak istiyor. Bizim onlara o iş koşullarını sunmamız lazım. Gelecekte yaşanabilecek sorunu gündeme getiriyoruz. Yeni jenerasyonun endüstriye nasıl adapte olacağının çalışmasını yapmak istiyoruz. Bunun için de bir meclis kurup işverenlerin ve çalışanların veya genç yöneticilerin üstleriyle astlarıyla nasıl bir iletişim kuracakları yönünde çalışma yapmak istiyoruz. BTSO olarak projenin içerisinde yer alıp katkı vermeniz bizim için de çok değerli" diye konuştu.

Z MECLİSİ'NİN KURULUŞU

Öte yandan iş dünyasına "Hazır veya değil, geliyoruz" mesajı vermek üzere kurulacak 'Z Meclisi'nde BUÜ ve BTÜ'de makine, tekstil, kimya, çevre, elektronik, bilgisayar mühendislik fakülteleri ile rehberlik ve psikoloji bölümlerinden toplam 24 kişi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirleyeceği mesleki ve düz liselerin 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden 16 kişi,Bursa OSB'de faaliyet gösteren otomotiv, tekstil, makine, gıda sektörlerinden seçilmiş üçer firmanın çalışanlarından davet edilmiş 25 yaş altı 12 beyaz, 12 de mavi yaka çalışan olmak üzere toplam 64 kişi Meclis Üyesi olarak yer alacak.

Z Meclisi ilk kuruluş toplantısını yapmak üzere Proje Yürütme Kurulu'nun daveti ile bir araya gelecek. Z Meclisi Genel Kurul Toplantısı'nı idare etmek üzere üyeleri arasından üç kişiden oluşan Seçim Kurulu'nu belirleyecek. Seçim Kurulu'nun oluşturulmasından sonra Meclis Başkanı ve Vekili'ni seçecek.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Yürütme Kurulu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel BTSO Başkanı Burkay'dan destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor 14:10 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi 13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi 11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi

Son Dakika Haberleri
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi
13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021         
14:05
Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var         
13:46
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor         
13:32
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:18:23. #1.11#
SON DAKİKA: BTSO Başkanı Burkay'dan destek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement