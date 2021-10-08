BTSO Başkanı Burkay'dan destek - Son Dakika

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde oluşan Z Planı Yürütme Kurulu, 'Z Planı Projesi' kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yürütme Kurulu, Z Meclisi Yönergesi'nin oluşturulmasında sona yaklaşırken, projeye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan da destek geldi. Projenin Yürütücüsü BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin ile birlikte Burkay'ı ziyaret eden Başkan Rasim Çağan, Z Planı hakkında bilgi verdi.

İşverenlerin 'Z kuşağını' anlamalarına katkı sunmak, işletmelere yeni nesil katılımı artırmak ve onların işyerlerindeki rollerini anlamaları ve benimsemeleri için geleceğe hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Z Planı" projesinin önemine değinen Başkan Burkay da Z Planı Yürütme Kurulu'nda BTSO'dan da bir temsilcinin yer almasını istedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şunları söyledi:

"Sanayicimiz yeni kuşağı daha iyi anlayarak planlamalarını ona göre yapacak. Genç kuşak da sanayinin işleyişini doğru anlayacak ve gelişimlerine katkı olacak. Çok önemli bir çalışma. Z Meclisi'nin işleyişini merakla bekliyorum. Bu iş birliğiyle; doğru adımlar atarak kuşak farkını anlamayı ve karşılıklı anlayış geliştirerek ortak bir yol haritası çerçevesinde geleceğe birlikte hazırlanmak çok önemli. BTSO olarak projeye destek vermekten mutluluk duyarız."

ÇAĞAN: Z KUŞAĞI ÖNCE MUTLU OLMAK İSTİYOR

BOSİAD'ın misyonunun sanayiciye fayda sağlamak olduğunu vurgulayan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da, "Bu projemiz de sanayicinin gündeminde olacak bir konu. Z kuşağı iş hayatına gelmeye başladı. Bizim hayata bakışımız ile onların hayata bakışı farklı. Biz çok çalışıp, çok para kazanıp mutlu olmak istiyorduk. Z kuşağı önce mutlu olmak istiyor. Bizim onlara o iş koşullarını sunmamız lazım. Gelecekte yaşanabilecek sorunu gündeme getiriyoruz. Yeni jenerasyonun endüstriye nasıl adapte olacağının çalışmasını yapmak istiyoruz. Bunun için de bir meclis kurup işverenlerin ve çalışanların veya genç yöneticilerin üstleriyle astlarıyla nasıl bir iletişim kuracakları yönünde çalışma yapmak istiyoruz. BTSO olarak projenin içerisinde yer alıp katkı vermeniz bizim için de çok değerli" diye konuştu.

Z MECLİSİ'NİN KURULUŞU

Öte yandan iş dünyasına "Hazır veya değil, geliyoruz" mesajı vermek üzere kurulacak 'Z Meclisi'nde BUÜ ve BTÜ'de makine, tekstil, kimya, çevre, elektronik, bilgisayar mühendislik fakülteleri ile rehberlik ve psikoloji bölümlerinden toplam 24 kişi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirleyeceği mesleki ve düz liselerin 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden 16 kişi,Bursa OSB'de faaliyet gösteren otomotiv, tekstil, makine, gıda sektörlerinden seçilmiş üçer firmanın çalışanlarından davet edilmiş 25 yaş altı 12 beyaz, 12 de mavi yaka çalışan olmak üzere toplam 64 kişi Meclis Üyesi olarak yer alacak.

Z Meclisi ilk kuruluş toplantısını yapmak üzere Proje Yürütme Kurulu'nun daveti ile bir araya gelecek. Z Meclisi Genel Kurul Toplantısı'nı idare etmek üzere üyeleri arasından üç kişiden oluşan Seçim Kurulu'nu belirleyecek. Seçim Kurulu'nun oluşturulmasından sonra Meclis Başkanı ve Vekili'ni seçecek.