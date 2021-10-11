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Bu caminin duvarları sarmaşıktan - Son Dakika

Bu caminin duvarları sarmaşıktan

11.10.2021 10:52

Bu caminin duvarları sarmaşıktan Sarmaşıklarla kaplı cami, betonarmenin arasında oradan geçen insanlara adeta nefes aldırıyor Eskişehir'de yarım asırdan uzun bir süre önce yapılan Hal Camii binasının tamamına yakını sarmaşıklarla kaplı oluşu betonarmenin arasında oradan geçenlerin...

Bu caminin duvarları sarmaşıktan

Sarmaşıklarla kaplı cami, betonarmenin arasında oradan geçen insanlara adeta nefes aldırıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yarım asırdan uzun bir süre önce yapılan Hal Camii binasının tamamına yakını sarmaşıklarla kaplı oluşu betonarmenin arasında oradan geçenlerin dikkatini çekerken, insanların yoğun ilgisine neden oluyor.

Tepebaşı ilçesinin yerleşimin insan geçişinin yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan Hal Camii, görüşünü ile yanından geçenleri kendine hayran bırakıyor. 1965 yılından beri ibadete açık olan tarihi cami binasının tavanına kadar uzanan sarmaşıklar caminin en dikkat çekici özelliklerinden. Oldukça yoğun olan sarmaşıklardan dolayı duvarları neredeyse görünmüyor. Yerleşimin oldukça fazla olduğu Eskibağlar mahallesinde bulunan camii, beton binaların arasında yemyeşil görünümü ile oradan geçenlerin dikkatini çekiyor. Duvarları gibi bahçe çitlerininde sarmaşıkla yeşile boyandığı camii insanlara nefes aldırıyor. Önünden geçen vatandaşların sık sık durarak fotoğraf çekindiği camii cemaatine uzun yıllardan beridir hizmet veriyor.

"Halkımızın nefes aldığı bir yer"

Uzun yıllardır Hal Camii'nde imamlık yapan Arif Ünal, böyle bir camide görev yapmasının kendisine çok özel hissettirdiğini söylerken, sarmaşıkların kendinden önce görev yapan imamın yetiştirdiğini belirtti. Sarmaşıkların camiyi adeta yeşile boyadığını söyleyen Ünal, bu durumun insanların dikkatini çektiğini ifade etti. Sarmaşıklardan dolayı duyulan ilgiden oldukça mutlu oldukların altını çizen Arif Ünal, "Cami cemaatimizin ve halkımızın adeta binaların, betonun ortasında, ben bunu gelen teşekkürlerden biliyorum. Halkımızın nefes aldığı bir yer, güzelliği ile buradan geçenlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekiniyorlar burada, camimizin fotoğrafını çekiyorlar. 1965 yılında yapılan camimizde halen ibadete devam ediliyor. Geceleri aydınlanmalarımızla daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Hiç tanımadığımız insanlar, hiç tanımadığımız mecralarda paylaşıyor. Bu durum bizi mutlu ediyor, halkımız zaten buradan memnun. Görevlilerimiz var, bahçemizin her gün temizliği yapılıyor, ayda bir de çimleri biçiliyor" diye konuşarak cami hakkında bilgi verdi.

"Çok şükür burada namaz kılmak bize nasip oldu"

Hal Camii'nin yanından geçerken sarmaşıkların ve genel olarak yeşil görüntünün dikkatini çektiğini belirten Murat Altınsoy, bütün camilerin güzel olduğunu fakat bu caminin yeşile bürünmüş oluşunun kendisini mutlu ettiğini belirtti. Yurt dışında yaşayan Altınsoy, İnsanların sadece ibadet için değil temiz bir nefes alabilmek içinde burayı da tercih edebileceklerini ifade etti.

"İlk defa geldim ben buraya, caminin içi de çok güzel. Görsel olarak da hoşuma gitti, zaten camiyi görür görmez arabayı kenara çektik hemen içeriye girmeye karar verdik. İnsanların nefes alabilecekleri bir yer. Tabii ki bütün camiler Allah'ın evi ama bunun ayrı bir güzelliği var. Çok şükür burada namaz kılmak bize nasip oldu. Eğer bir daha Eskişehir'e gelirsem burada namaz kılmaya geleceğim."

Bu caminin duvarları sarmaşıktan
Bu caminin duvarları sarmaşıktan
Bu caminin duvarları sarmaşıktan
Bu caminin duvarları sarmaşıktan

Eskişehir, Arif Ünal, Tepebaşı, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu caminin duvarları sarmaşıktan - Son Dakika


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