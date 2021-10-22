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Bu çeşmelerden çorba akıyor - Son Dakika

Bu çeşmelerden çorba akıyor

22.10.2021 10:33
Bu çeşmelerden çorba akıyor

Gaziantep'in 25 ayrı noktasına kurulan çeşme ve dağıtım noktalarında günlük 15 bin kişiye sıcak çorba ikram ediliyor.

Gaziantep'in 25 ayrı noktasına kurulan çeşme ve dağıtım noktalarında günlük 15 bin kişiye sıcak çorba ikram ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin farklı noktalarında kurulan çorba çeşmeleri ve dağıtım noktalarına giderek vatandaşlara çorba dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çorba ikramı hizmetine özellikle havaların soğumasıyla vatandaşların ilgisi artıyor. Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, dağıtımn yapıldığı yerlere ve çeşmelerin bulunduğu noktaları ziyaret ederek, öğrencilere, erken saatlerde işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekleyen çalışanlara sıcak çorba ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Şahin, çeşmelerde bulunan sistem hakkında bilgi aldı.

25 noktada 15 bin kişiye çorba dağıtılıyor

Üniversite kampüsleri ve yurt önleri, büyük hastaneler, sanayi çalışanlarının servis durakları ve şehrin kalabalık yerleri olmak üzere toplamda 25 noktada hizmet veren çorba ikram noktaları ve çeşmeleri sayesinde üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere 15 bin kişi güne sıcak çorbalarla içleri ısınarak başlıyor.

Her sabah saat 06.30'da başlayan çorba ikramı ile büyük karton bardaklar aracılığıyla vatandaşlar çorbalarını alabiliyor. Bu karton bardaklar yolculuk esnasında kolaylık, pratiklik ve hızlı bir içim sağlıyor. Görevliler tarafından isteyen vatandaşlara su ve ekmek de ikram ediliyor. Çeşmelerin içinde kurulan ısıtıcı ve mikser sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar, büyükşehire bağlı AŞ evlerinde günlük yapılıyor. Çorbaların artması durumundaysa yine AŞ evlerinde vatandaşlara dağıtılıyor.

Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, "Arkadaşlarımız çok güzel bir hizmet yapıyor. Bizde gelerek vatandaşların görüş ve önerilerini aldık. Burada özellikle hastaneler çok önemli. Büyük hastanelerin önünde bu çorba çeşmelerimizi koyduk. Çünkü hasta yakınları beklerken özellikle hastane bahçelerinde böyle bir ihtiyaç vardı. Şu anda büyük bir memnuniyet var. Biz 4 üniversitesi 100 bin üniversite öğrencisi olan bir şehiriz. Üniversitemizin içerisine, yurtlarımızın olduğu yerlere sabah ders başlamadan önce çorbalarını içecekleri bir sistem kurduk. Biz ayrıca işçi memleketiyiz. Orada da çalışan 200 bin kardeşimiz var. Sanayiye giden servislerin yoğun olarak olduğu duraklarda da hizmet veriyoruz. Şu anda 25 noktada sabahları çorbamızı dağıtıyoruz. Bu çorbalarımızın beraberinde aslında bir gönüllere dokunma var. Vatandaşlarımızın büyükşehrin hizmeti ile güne başlaması, vatandaşlarımızın gönlüne dokunma, onların hayır duasını almak gönül belediyeciliği açısından çok önemli. Yüksek memnuniyet olduğunu gördük. Çorbanın kalitesi, hijyeni, yapılan sistemden büyük bir memnuniyet var. Halkımıza afiyet olsun" dedi. - GAZİANTEP

Bu çeşmelerden çorba akıyor
Bu çeşmelerden çorba akıyor
Bu çeşmelerden çorba akıyor
Bu çeşmelerden çorba akıyor
Bu çeşmelerden çorba akıyor

Fatma Şahin, hastaneler, Üniversite, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu çeşmelerden çorba akıyor - Son Dakika


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