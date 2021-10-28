Sinema - İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları - Son Dakika

Sinema - İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek. Çağrı Cem Bayraklı'nın filmi "İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları" animasyon meraklıların ilgisini çekmeye aday. Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas ve Bartu Kerem Yüksel'in seslendirmelerini yaptığı film, 1920 yılına ışınlanarak kötü planlarını uygulamaya çalışan Gürgen ile Azmi'ye engel olmak için yola çıkan İstanbul Muhafızları'nın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

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