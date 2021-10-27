Bu hasatta herkes kazandı - Son Dakika

Taze meyve sebze sektöründe kayıp ve israfı azaltmayı amaçlayan "Gönüllü Son Hasat Projesi"nde üreticiler tarafından tarlada bırakılan patlıcanlar, gönüllüler tarafından tarladan toplandı ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarında lezzet şölenine dönüştürüldü.

Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Spor Toto Kulübü Başkanlığı ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği'nin partner olarak yer aldığı "Gönüllü Son Hasat Projesi"nde Ekim ayında Menemen'de bahçelerde kalan patlıcanlar, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyesi öğrenciler tarafından hasat edildi.