Almanya'nın Eging am See kasabası her yıl Sakal Olimpiyatları'na evsahipliği yapıyor. Bu yıl yarışmaya, ilginç modellerde ve farklı boylarda sakalları ve bıyıklarıyla 100 kişi katıldı. Bıyık ve sakallarıyla gurur duyan yarışmacılar farklı kategorilerde birincilik için mücadele etti