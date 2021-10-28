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Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor - Son Dakika

Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor

28.10.2021 09:37
Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta 1924 yılında 'Maraş Sultaniyesi' adı altında eğitim hayatına başlayan tarihi 'Maraş Lisesi' yaklaşık bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta 1924 yılında 'Maraş Sultaniyesi' adı altında eğitim hayatına başlayan tarihi 'Maraş Lisesi' yaklaşık bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor. Yedi Güzel Adam'ın 1950'lerde yollarının kesiştiği eğitim kurumu, önemli şahsiyetlerin fotoğrafları ve tarihi araçların yer aldığı okul içindeki müzesi ile dikkat çekiyor.

Cumhuriyetin kurulmasıyla 1924 yılında Maraş Sultaniyesi olarak eğitim hayatına başlayan, daha sonra 1948 yılında Maraş Lisesi olarak devam eden ve bir dönem 169 yıllık tarihi Amerikan koleji olan, 2013 yılında ise Kahramanmaraş Anadolu Lisesi adını alan eğitim kurumu bir asırdır eğitim ve öğretim hayatını sürdürüyor.

Okulun koridorlarında hem mezun olan şahsiyetler, hem de önemli şahsiyetlerinin fotoğrafları sergileniyor. Okuldaki müzede Osmanlı sancağı ve birbirinden tarihi gereçler de sergilenirken, öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor.

Maraş Lisesi'nin Trabzon Lisesi ile kardeş lise olduğunu söyleyen okul Müdürü Mehtap Süt, "Maraş Lisesi 1948 yılında lise oluyor ama1924'ten bu yana okulu var. Aynı zamanda Maraş Lisesi ile Trabzon Lisesi kardeş zaten daha önce gidip geliyorduk pandemi nedeniyle gidemedik. Belgelerimiz var evraklarımız var kupalarımız var. Aynı dönemde Maraş Valiliği ve Trabzon Valiliği ile liseler arasında da kardeş lise olmuştuk. Seviyoruz okulumuzun forması da Trabzonspor'un rengi. En sonda da belediyeler kardeş şehir protokolü imzalamıştı" dedi.

1960'lı yıllarda okulda müdür yardımcılığı görevi yapan Ercan Koçelli'nin okuldaki etkinlikleri sosyal medyadan takip ettiği kendisine her etkinlik sonrası mektuplar yazdığını ifade eden okul müdürü Mehtap Süt, "1960'lı yıllarda idarecilik yapmış Kahramanmaraş Lisesi'ne emeği geçen Balıkesir'den Ercan Koçelli, sürekli mektuplarıyla Maraş Lisesi'ndeki anılarını tazeledi. O günleri anılarak yaşadığı günler ve yaptığı çalışmaları bizlere mektuplarıyla aktardı. Bir iki yıl önce de vefat etmişti. 2019 yılına kadar mektupları geldi 6 yıl boyunca. Kimden geldiği belli değildi, gönderici ismi yoktu Balıkesir Emniyeti ile irtibat geçerek adresi tespit ettik ve evinden çocuklarına ulaştık. En sonunda oğlu Kahramanmaraş'a gelmişti ve babasının vefat ettiğini söyledi. Ama masasında son yazdığı mektup vardı onu getirdi bize. Allah rahmet eylesin kendisine" dedi.

Mehtap Süt, okulun 1960'lı yıllarda Türkiye'deki ilk on liseden biri seçildiğini, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi önemli etkinliklere de ev sahipliği yaptığını söyledi.

(Halil Ulubey-İHA)

Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor
Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor
Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor
Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor
Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor
Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor

Kahramanmaraş, Trabzon, Okul, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor - Son Dakika


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