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Bu pansiyonda kediler kalıyor - Son Dakika

Bu pansiyonda kediler kalıyor

13.10.2021 12:58

Bu pansiyonda kediler kalıyorBitlis'in Tatvan ilçesinde, daha önce petshop olarak hizmet veren bir dükkan, sokakta yaşayan kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları için pansiyona dönüştürüldü.

Bu pansiyonda kediler kalıyor

BİTLİS (İHA)- Bitlis'in Tatvan ilçesinde, daha önce petshop olarak hizmet veren bir dükkan, sokakta yaşayan kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları için pansiyona dönüştürüldü.

Tatvan'da kış aylarında dondurucu soğuktan ve her türlü tehlikeden sokak kedilerini korumak amacıyla hayvanların rahat edebilecekleri bir pansiyon oluşturuldu. Kedilerin mamasından suyuna, tırnak kesiminden banyolarına kadar her türlü bakımlarının özenle yapıldığı pansiyonda, televizyon, mama kapları ve birçok oyuncak bulunuyor. Her gün temizlik yapılan pansiyonda, mama ve su kapları günlük değiştiriliyor.

Şehir dışına veya tatile giden vatandaşların hayvanlarını bırakabilecekleri rahat ve temiz bir ortam oluşturulduğunu ifade eden petshop dükkan sahibi Gökhan Uçak, "Burada kedilerimizi misafir ediyoruz. Pansiyonda 4'ü cins olmak üzere 5 çeşit kedi var. Bir sokak kedimizi de bugün sahiplendirdik. Burada ücretsiz sahiplendirme yapıyoruz. Kedilerimizin mamasını verip, banyolarını, tırnak kesimlerini ve temizliklerini yapıyoruz" dedi.

İnsanların yolda buldukları sokak kedilerini pansiyona getirdiklerini dile getiren Uçak, "Anneleri terk etmiş yavru kedileri burada sahiplendiriyoruz. İnsanlar her cins kediyi pansiyona getiriyor, biz de pansiyonumuzda o kedileri misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birkaç günlüğüne şehir dışına çıkacağını ve kedisini bu pansiyona bırakacağını dile getiren Mücahit Çoban isimli vatandaş ise "Ben 5-6 yıldan fazladır kedi besliyorum. 3-4 günlüğüne şehir dışına çıkacağım. Mia isimli kedimi pansiyona bırakmak için geldim. Buranın görevlisi ve yetkilisiyle de konuştum. Güzel bir hizmet veriyorlar. Her şeyi dört dörtlük yapıyorlar. Ondan dolayı gözüm arkada kalmayacak" şeklinde konuştu.

Bu pansiyonda kediler kalıyor
Bu pansiyonda kediler kalıyor
Bu pansiyonda kediler kalıyor
Bu pansiyonda kediler kalıyor

Bitlis, Tatvan, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu pansiyonda kediler kalıyor - Son Dakika


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