Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor - Son Dakika

Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor

Döner tiryakisi saksağan, müşterilere kendine döner ısmarlatıyor

BURSA - Bursa'da döner tiryakisi saksağan, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Sevimli saksağan, dönerci dükkanına gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor.

Yıldırım ilçesinde bulunan dönercinin en önemli müşterisi yaban saksağanı. 5 yıl önce başlayan bu ilginç alışveriş her gün aksamadan devam ediyor. Döneci Kadir Güralev, dükkanının önüne gelen saksağana su verdi. Kuşun suyu içmesiyle aralarında dostluk başladı. Adını Şakir koydukları saksağan her gün dükkana gelmeye başladı. Her gün düzenli olarak dönerin pişmesiyle birlikte dükkana gelen saksağan, ikram edilen dönerleri yiyince, uçarak gözden kayboluyor.

Saksağan, dükkana gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor. Mahallenin maskotu olan kuş, herkese kendine döner ısmarlatıyor. Her gün döner yemeye gelen saksağanın hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunuyor.

Saksağanla dostluklarının 5 yıl önce başladığını ifade eden Kadir Güralev, "5 yıl önce dükkanımın önüne kondu. Su verdim, içti. Sonra döner ikram ettim, onu da yedi. Her gün gelmeye başladı. Günün belirli saatlerinde gelip dönerini yiyip gidiyor. Gelen müşterilere de ısmarlatıyor. Mahallenin maskotu oldu. Müşteriler Şakir'in gelmesini dört gözle bekliyor. Onu elleriyle besliyorlar. Tam bir döner bağımlısı. Döner yemediği gün yok. Karnı doyduktan sonra uçarak gidiyor" dedi.