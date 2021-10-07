Bu sergide engeller ortadan kaldırıldı! - Son Dakika

Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar Programı'na seçilen sosyal girişimlerden biri olan Erişilebilir Her Şey işbirliği ve Sabancı Vakfı desteğiyle hayat bulan erişilebilir sergide görme ve işitme engelli bireyler için tüm bilgi panoları işaret diline çevrildi; video, yerleştirme ve görseller için sesli betimleme kayıtları gerçekleştirdi. Bu kapsamda aynı zamanda sergi alanı ve rotasının sesli betimlemeleri de hazırlandı ve ziyaretçilerin QR kodu kullanarak ulaşabilecekleri tüm içeriklerle sergi erişebilir bir niteliğe kavuştu.

Özel gereksinimli bireylerin hayata eşit ve bağımsız katılımı için erişilebilirlik danışmanlığı sağlayan bir sosyal girişim olan "Erişilebilir Her Şey" yöneticileri, doğru iletişim ve davranış yöntemlerini anlatmak amacıyla Sakıp Sabancı Müzesi'nde görev alan tüm saha ekibine özel bir eğitim de gerçekleştirdi. Eğitim, farklı engel gruplarına sahip kişileri karşılama, eşlik, yönlendirme ve acil durum süreçlerini kapsadı.

Dün Bugün İstanbul Sergisi Murat Germen'le birlikte Ahu Akgün, Aslı Narin, Begüm Yamanlar, Beril Ece Güler, Burak Dikilitaş, Canan Erbil, Cemre Yeşil Gönenli, Deniz Ezgi Sürek, Didem Erbaş, Ege Kanar, Eren Sulamacı, Eser Epözdemir, Korhan Karaoysal, Mekânda Adalet Derneği, Neslihan Koyuncu Bali, Nora Bryne, Onur Özen, Örsan Karakuş, Serkan Taycan, Sıla Ünlü İntepe, Sinan Tuncay ve Zeynep Kaynar'ın eserlerinden oluşuyor. Sanatçıların, İstanbul'un dünü ve bugününü düşündükleri, kente dair bir durum tespiti yaptıkları sergi, ziyaretçilerin İstanbul'un geleceğini de düşünmesini sağlıyor. Mekâna özel hazırlanan eserler, çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal yaşam, tarihi mekânlar, su kaynakları, ulaşım ve ütopya/ distopya kavramlarının da aralarında bulunduğu temalar ışığında, kent dinamiklerine dair yorumlar içeriyor.

Dün Bugün İstanbul sergisi, 28 Kasım'a kadar, Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor. Pazartesi günleri kapalı olan müzeyi ziyaretçiler Salı günleri ücretsiz gezebiliyor.