Bu yıl 112 kadın konukevinde 59 bin 475 kadın ve çocuğa hizmet verildi - Son Dakika

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda yer alan verilere göre bu yılın ocak-eylül döneminde kadın konukevleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nde (ŞÖNİM) 272 bin 461 kişiye hizmet verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda kadınlara yönelik hizmetlere yer verildi.

Programda yer alan verilere göre kadınların her türlü şiddetten korunması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve nedenlerinin araştırılması amacıyla Bakanlığa bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve kadın konukevleri hizmet veriyor.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı 112 konukevinde bu yılın ocak-eylül aylarında 41 bin 463 kadın, 18 bin 12 çocuk olmak üzere toplam 59 bin 475 kişiye hizmet verildi.

ŞÖNİM'lerden ise aynı dönemde 81 merkezde 183 bin 534'ü kadın, 16 bin 502'si erkek, 12 bin 950'si çocuk toplam 212 bin 986 kişi hizmet aldı.

Kadınların çalışma hayatında daha aktif yer almalarını sağlamak ve nitelikli kadın istihdamını artırmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde yürütülen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" kapsamında ise 467 bin 680 kişiye ulaşıldı.