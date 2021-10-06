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'GOKISAFİLMFEST'te 2021 yılının teması 'DALGA' - Son Dakika

'GOKISAFİLMFEST'te 2021 yılının teması 'DALGA'

06.10.2021 14:24
'GOKISAFİLMFEST'te 2021 yılının teması 'DALGA'

Her yıl büyüyerek devam eden festival kapsamında; bu yıl ulusal yarışmalı bölümün yanı sıra film gösterimleri, sinema sektöründeki deneyimli isimlerin birikimlerini aktardığı çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşiler, konser ve masterclasslar sinemasever izleyicilerle buluşacak.

22 ile 24 Ekim Ordu'da gerçekleşecek 'GOKISAFİLMFEST', zengin bir programla sinemaseverlerle buluşacak.

Geniş bir kitle tarafından takip edilen kısa filmlerin yapımını özendirmek, uygun koşullarda gösterimini ve izleyiciye ulaşmasını sağlamak, ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları desteklemek, kısa filmi tanıtmak, dünyadan ve Türkiye'den gelen farklı kültürlerdeki örneklerini sunmak, bir festival kültürü içinde kısa filmin tartışılacağı platformu sağlamak, sinemaseverlerin keyifle izleyecekleri bir festival geleneği oluşturmak amacıyla Güzel Ordu Kısa Film Festivali ilk olarak 2017 yılında gerçekleştirildi.

İlk yılında "Karadeniz", ikinci yılında "Çocuk Hakları", üçüncü yılında "Kadın Hakları" dördüncü yılında "Adalet" temalarıyla düzenlenen Festival'in yarışma bölümü her yıl bir önceki yıldan daha fazla ilgi gördü. Yarışmanın 2021 yılı teması ''Dalga'' olarak belirlendi.

Yapılan her şey kendi dalgasını oluşturur. GOKISAFİLMFEST 2021 yılı teması olan ''DALGA'' ile; suyun yüzeyine atılan minik bir taşın oluşturduğu dairesel dalgalar gibi, hayatta ki küçük dokunuşların pozitif etkisini ileriye taşımak için, oluşan dalgalara, sanat aracılığıyla farkındalık sağlamaya ve sinema yoluyla odaklanmaya davet ediyor.

GOKISAFİLMFEST Basın Lansmanı Ordu'da gerçekleşti

Bu yıl 5. si düzenlenecek GOKISAFİLMFEST Festival programı 5 Ekim Salı günü Ordu'da gerçekleşen basın lansmanı ile açıklandı. Ordu protokolünün, STK Başkanlarının ve Ordu ulusal ve yerel basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda ''GOKISAFİLMFEST'' hakkında bilgi veren Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Başkanı Tevfik Serdar Köksal ''Derneğimiz tarafından her yıl Festival ve Festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması, yeni yetenekler için önemli bir fırsat. Sanat iyileştirir, birleştirir, düşündürür ve güçlendirir. Sinema sektörünün tüm paydaşları açısından, anlatmak istediklerinin seyirciye ulaşmasını teşvik etmek ve buna aracı olmak hepimizin heyecanı ''açıklamasında bulundu. Başkan Tevfik Serdar Köksal ''Dünyadaki film festivallerine baktığımızda da yerelde yapılan etkinliklerin endüstrideki yeri çok büyük. Anadolu bizim tarihimizin kalbi. Binlerce yıllık yaşanmışlıklarla dolu kadim topraklarımızın o gün olduğu gibi bugün de sanatla iç içe olmasını çok önemsiyoruz. Yarışmamız geçtiğimiz yıl uluslararası idi. 2 bin 825 yabancı ve yerli filmin katılmış olması, Türkiye'deki yerel organizasyonların uluslararası platformlarda da önemsendiğinin göstergesi'' dedi.

Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı!

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği'nin düzenlediği'GOKISAFİLMFEST'' 2021 yılı Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı. 01 Haziran tarihinde başlayan ve 19 Eylül 2021 tarihinde sona eren başvurularla 239 filmin katıldığı yarışmada finale kalan 12 eser ise;

1. Körgöze(Spell Out) - Harun Sağlam

2. Bilardo(Billiards) - Ecem Anay

3. Duende - Mevlüt Karabulut

4. Araf 2052 (Purgatory 2052) - Okan Aysalar

5. Kof (Hollow) - Ayşe Mutluşen

6. Buz İçin Çığlık (ScreamForIce) - Emir Aytemür

7. Bir Annenin Sonatı (A Mother's Sonata) - Fehmi Öztürk

8. Büyük Saat, Küçük Saat (TheClocks) - Ecem Arslanay& Yiğit Tanel Kaçar

9. LAL - Gökalp Gönen

10. Bulak (Fount) - Evrim İnci

11. Bi' Zahmet (Please) - Engin Ökmen

12. Dönüş (WayBack) - Mustafa Murat Uluer

GOKISAFİLMFEST Kısa film Yarışması'nda finale kalan eserler için gerekli belgelerin son teslim tarihi ise 10 Ekim 2021.

'GOKISAFİLMFEST' artık her yıl bir sanatçıya adanacak.

Bu yılın sanatçısı ' 'Zuhal Olcay''

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Festivali bu yıl itibari ile her yıl sanat'a üreterek katkı sağlayan bir sanatçıya adanacak. Bu yılın sanatçısı toplumsal konuları ele alan filmlerde usta oyunculuğuyla adından söz ettiren çok yönlü sanatçı ZUHAL OLCAY oldu. Festival; Zuhal Olcay'ın oynadığıHiçbir Yerde filmi ile açılacak. Festivalde ayrıca"Zuhal Olcay Kısa Film Seçkisi" katılımcılar ile beraber izlenecek.

GOKISAFİLMFEST Yönetim ekibinde;Tevfik Serdar Köksal-Başkan, Uğurcan Ataoğlu- Kurumsal İletişim Direktörü, Mine Alpar-Festival Direktörü, Gülçin Üstünbaş ve H.Sercan Poyraz'da üye olarak yer alıyor. Festivalin 2021 yılı Seçici Kurulu ise Ömür Atay-Yönetmen&Senarist, Müge Turalı-Yapımcı, Ayris Alptekin-Kurgucu, Zeynep Arısoy-Yönetmen, Selim Atakan-Müzisyen, Levent Erden-Akademisyen ve Özge Özacar-Oyuncu olarak belirlendi.

'GOKISAFİLMFEST'te 2021 yılının teması 'DALGA'

Festival, Sinema, Ordu, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'GOKISAFİLMFEST'te 2021 yılının teması 'DALGA' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'GOKISAFİLMFEST'te 2021 yılının teması 'DALGA' - Son Dakika
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