Üye Girişi
Son dakika haber! Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (1)

27.10.2021 10:27
Son dakika haber! Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (1)

Son dakika haberi: DEVLET 17.5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILMIŞBuca Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

DEVLET 17.5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILMIŞ

Buca Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, incelenen evrakların yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda İzmir Buca Belediyesi'nde düzenlenen Çöp ve Katı Atık İhaleleri kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilerin, paravan şirketler kurarak devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Operasyonlarda, A.K, B.A., M.T., B.A., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö., M.F.B.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin arandığı bildirildi.


Son dakika haber! Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (1)
Son dakika haber! Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (1)

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Münir Karaloğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? 10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, 10:35 Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı 10:18 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın 09:56 ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor 09:47 Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı 09:39 Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı 09:28 Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
10:36 Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi
10:35 Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi
10:32 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış
10:17 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı
10:06 Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti
10:01 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor
09:48 Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım
Sinirden gözü dönen Ali Koç, neden taraftarın üzerine yürüdü? İşte gerilimin perde arkası Sinirden gözü dönen Ali Koç, neden taraftarın üzerine yürüdü? İşte gerilimin perde arkası         
10:37
Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi         
10:36
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Üst üste gelen zamların ardından bu kez güzel haber! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Üst üste gelen zamların ardından bu kez güzel haber! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:27
Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti         
10:07
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Pervin Buldan, Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi         
09:27
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu         
09:18
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 10:43:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement