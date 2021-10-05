Buca Belediyesi'nden karikatür sergisi - Son Dakika

Sanatseverler, 8 Ekim Cuma gününe kadar 8.30-17.30 saatleri arasında sergiyi ziyaret edebilecek.

Sanatın her türünü sokaklarında yaşatacak çalışmalara imza atan Buca Belediyesi, koronavirüs ile mücadele dönemini çizgilerle yansıtan karikatür sergisi düzenledi. Karikatürist Mustafa Yıldız'ın 25 eserinden oluşan "Koronalı Çizgiler" sergisi, BBKSM'de beğeniye sunuldu. Sergideki eserlerin ulusal ve uluslararası yarışmalara da katıldığını belirten Yıldız, "Karikatürlerimin bazıları düşünsel boyutta, bazıları ise komik. İçinde bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde sergiyi ziyaret edenlerin hem eğleneceği hem düşüneceği bir sergi olsun istedim" diye konuştu.

Büyük ilgi gören sergi, 8 Ekim Cuma gününe kadar 08.30-17.30 saatleri arasında BBKSM'de ziyarete açık olacak.