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Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama

30.10.2021 12:43
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'zimmet' ve 'akaryakıt hırsızlığı' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama

İZMİR - Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'zimmet' ve 'akaryakıt hırsızlığı' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına adları karıştıkları tespit belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan takibin ardından önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi yakaladı. MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda Buca Belediyesinde düzenlenen "Çöp ve Katı Atık İhaleleri" kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17,5 milyon TL kamu zararına uğratıldığının tespit edildiği, bu kapsamda paravan şirket sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personelinde aralarında bulunduğu 15 şahsa yönelik operasyon düzenlendiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda A.K., B.A., B.A., M.T., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö., M.F.B. ve Ö.G.İ. isimli 12 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4'ü tutuklandı

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Buca Belediyesinde çalışan biri müdür, ikisi amir ve biri personel olmak üzere 4 zanlı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama

Münir Karaloğlu, Buca Belediyesi, Yolsuzluk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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