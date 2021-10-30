Buca Belediyesindeki yolsuzluk iddiasıyla ilgili yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

İzmir Buca Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 27 Ekim'de gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılanlardan Buca Belediyesinde çalışan biri müdür, ikisi amir ve biri personel olmak üzere 4 zanlı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli salıverildi.

Gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada elde edilen bilgi ve evrak ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi suçları işledikleri öne sürülen paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve belediyede görevli personelin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 12 zanlı yakalanmıştı.