Buca'da dar gelirli ailelere müjde - Son Dakika

18 Ekim'de hizmete başlayacak 6 ayrı merkezde, minikler haftanın 5 günü eğitim alacak.

Profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosu ile Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri, yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerine dönüşecek. Tamamen ücretsiz olacak eğitim merkezlerinde 48-72 ay arası çocuklara hizmet verilecek. Minikler, hafta içi her gün eğitim görecek. 09.00-12.30 saatleri arasında sabahçı, 13.30-17.00 saatleri arasında ise öğlenci grup alınacak.Eğitim merkezlerinden aile geliri 4 bin liranın altında olan vatandaşlar yararlanabilecek.

Öğrenci kayıtlarına başlayan merkezlere, veli ve çocuk nüfus cüzdanı fotokopileri, çocuğa ait 2 adet vesikalık fotoğraf, Buca'da ikamet edildiğine yönelik ikametgâh belgesi ve e-devlet üzerinden alınan aile gelirini gösteren sigorta döküm belgesi ile başvuru yapılabilir.