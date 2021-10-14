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Buca'da işsizlik sorununa çözüm - Son Dakika

Buca'da işsizlik sorununa çözüm

14.10.2021 12:22
Buca'da işsizlik sorununa çözüm

TÜRKİYE'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele için elini taşın altına koyan Buca Belediyesi, istihdama katkı sağladı.

İşveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstlenen Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası sayesinde, 2021 yılının ocak ayından bugüne 380 kişi işe yerleşti.

Ülkemizde pandemi süreciyle birlikte işsizlik rakamlarında büyük bir artış yaşandı. Önceki gün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;işsizlik oranı 12,1 seviyesinde gerçekleşirken, işsiz sayısı ise 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı. Buca Belediyesi de bu önemli soruna bir nebze de olsa çözüm bulabilmek için projeler üretti. Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası bünyesinde işveren ile iş arayanları çevrim içi ortamda buluşturan Buca Kariyer Platformu'nu kuran belediye,aynı zamanda iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası firma bağlantılarını genişletti.

RAKAMLARLA İSTİHDAM MASASI

Toplam 64 firma ile bağlantı halinde çalışan Buca Belediyesi, 2021 yılının ocak ayından bugüne kadar 2 bin 377'si kadın 2 bin 246'sı erkek olmak üzere 4 bin 623 kişinin iş başvurusunu aldı. Başvuruların yüzde 70'ini mavi yakalılar, yüzde 30'unu ise beyaz yakalılar oluşturdu. Başvuranların yüzde 80'i 18-45 yaş, yüzde 20'si ise 45 yaş ve üzeri olarak kaydedildi. İş arayanların yüzde 60'ını ilkokul ve ortaokul, yüzde 40'ını da lise, meslek lisesi, açık öğretim fakültesi ve lisans mezunları oluşturdu. Toplam 30 toplu iş görüşmesi yapıldı. Görüşmelere bin 50 kişi katıldı, bu kişiler arasından 380 kişi de işe yerleştirildi.

DUYURULAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

İş ilanlarının Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu belirtildi. Aynı zamanda,Buca Belediyesi'nin hizmet binasının zemin katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası'na gelip öz geçmiş doldurulabileceği ya da bucakariyer.com internet adresi üzerinden firmaların açtığı iş pozisyonlarına başvuruların yapılabileceği ifade edildi.

Buca'da işsizlik sorununa çözüm

Buca Belediyesi, İstihdam, İşsizlik, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Buca'da işsizlik sorununa çözüm - Son Dakika


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