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Buca'da korkunç cinayet: Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Buca'da korkunç cinayet: Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi

15.10.2021 06:05
Buca'da korkunç cinayet: Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/14 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi Amasya ile K.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle Amasya'ya ateş açtı. Hamdi Amasya, başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, durum çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan K.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Buca'da korkunç cinayet: Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi

Amasya, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buca'da korkunç cinayet: Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca'da korkunç cinayet: Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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