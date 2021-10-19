Buca'da moloz hizmeti büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Bucalıların ev tadilatları nedeniyle ortaya çıkan molozlarını cüzi ücretler karşılığında toplayan belediye, her gün 110 ton molozu bertaraf ediyor.

İzmir'de moloz dökümünün yasak olduğu birçok bölgeye kaçak döküm yapılması nedeniyle kente yakışmayan görüntüler ortaya çıkarken Buca Belediyesi aldığı önlemlerle moloz kirliliğinin önüne geçiyor. Bucalıların ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesi için verilen hizmet, vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Moloz toplama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Buca Belediyesi'nin zemin katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezi'ne giderek form ile başvuru yapıyor. Uygun ücretler karşılığında gerçekleştirilen hizmet kapsamında, talebe göre 2, 4, 5 veya 6 metreküplük konteynerler adrese bırakılıyor. Vatandaşlar molozunu döktükten sonra belediye ekipleri konteyneri alıp bertaraf çalışması gerçekleştiriyor.